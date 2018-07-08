Регистратор снял неудачную попытку задержания юного велосипедиста в Великом Новгороде

В минувшую субботу, 7 июля, полицейские предприняли неудачную попытку задержания велосипедиста на улице в Великом Новгороде.

На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов на служебном автомобиле попытались перегородить путь молодому человеку на велосипеде.

Юноша благополучно разминулся со стражами порядка и выехал на дорогу, не обращая внимания на автомобили.

Один из полицейских решил настичь оппонента бегом, однако сумел дотянуться только до рюкзака, висевшего на спине велосипедиста. Страж порядка сорвал сумку и метнул ее вслед молодому человеку.

Чем закончилась погоня — неизвестно, но жители города, утверждающие, что были очевидцами происходящего, рассказали о том, что спровоцировало события, отдельный эпизод которых попал в объектив регистратора.

Так, по одной из версий, патрульные остановили юношу, чтобы провести проверку его «железного коня» на предмет угона. В ответ на это предложение велосипедист начал убегать, попутно нарушая правила дорожного движения.