В Великом Новгороде иномарка сбила велосипедиста

В среду вечером в Великом Новгороде на пешеходном переходе сбили велосипедиста. Он переезжал пешеходный переход не слезая с велосипеда. Об этом рассказали очевидцы аварии, сообщает информагентство Nation News.

Столкновение произошло примерно в восемь часов вечера 4 июля. Иномарка и велосипедист столкнулись на пешеходном переходе возле дома N31 по улице Псковская. Велосипедист ехал по «зебре» и в этот момент его сбила легковая машина Ford.