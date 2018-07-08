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В Великом Новгороде иномарка сбила велосипедиста
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В Великом Новгороде иномарка сбила велосипедиста 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
В среду вечером в Великом Новгороде на пешеходном переходе сбили велосипедиста. Он переезжал пешеходный переход не слезая с велосипеда. Об этом рассказали очевидцы аварии, сообщает информагентство Nation News.
Столкновение произошло примерно в восемь часов вечера 4 июля. Иномарка и велосипедист столкнулись на пешеходном переходе возле дома N31 по улице Псковская. Велосипедист ехал по «зебре» и в этот момент его сбила легковая машина Ford.
В аварии пострадал мужчина на велосипеде. Он смог сам подняться до приезда сотрудников ГИБДД и скорой, но его шатало от головокружения. Ему потребовалась помощь медиков.
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