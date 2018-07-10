При невыясненных обстоятельствах погиб под Краснодаром водитель мотоцикла

Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июля в районе АЗС «Газпромнефть» за г. Адыгейском при движении по автодороге в направление г. Краснодара.

Мотоцикл столкнулся с отечественной легковушкой.

В результате аварии пилот двухколесного транспортного средства получил травмы. Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи.

Они же сообщают, что к моменту прибытия медиков мужчина был жив и даже в сознании.

Спустя непродолжительное время появилась информация о том, что мотоциклист скончался.

Свидетели происшествия утверждают, что транспортные средства получили не существенные механические повреждения. В этой связи смерть мотоциклиста стала шоком для людей, которые оказывали ему доврачебную помощь на месте ДТП.

Кроме того у очевидцев есть большие сомнения и относительно обстоятельств аварии.