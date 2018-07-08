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На видео попало, как в Воронеже приезжие водители устроили драку посреди дороги
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На видео попало, как в Воронеже приезжие водители устроили драку посреди дороги 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Что стало причиной конфликта — осталось закадром. Безумствам на воронежских дорогах, похоже, нет конца. В сети появилось видео, как несколько приезжих автомобилистов устроили драку на оживлённой улице города посреди бела дня. Об инциденте в группе «Аварии и ДТП Воронежа» сообщили очевидцы. По словам автора ролика, потасовка была снята 4 июля около трёх часов дня на улице 20 лет Октября. На кадрах видно, как водители двух иномарок с московскими номерами нагоняют «Ладу» с украинским госномером. Видно, что между автомобилистами возник какой-то конфликт. В итоге белые авто подрезают отечественную легковушку и водители выходят выяснять отношения.
На подмогу водителю «Лады» вышли двое пассажиров, один из которых был с дубинкой. Однако автомобилисты из иномарок оказались более подготовленными. Они быстро, несколькими ударами, повалили противников на землю, а затем их же битой разбили лобовое стекло «Лады» и вернулись в свои авто. Что стало причиной конфликта — осталось за кадром.
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