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Иномарка завалилась на бок и перегородила дорогу в Петербург из Кронштадта
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Иномарка завалилась на бок и перегородила дорогу в Петербург из Кронштадта 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В трех километрах от Кронштадта иномарка перевернулась на бок, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария произошла утром 8 июля.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Его пришлось доставать через окно. Автомобилист остался жив. Информация о состоянии его здоровья уточняется.
Опрокинувшаяся на бок машина перегородила почти всю проезжую часть. Движение на участке затруднено.
На месте аварии работают экстренные службы. По факту ДТП ведется проверка.
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