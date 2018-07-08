Иномарка завалилась на бок и перегородила дорогу в Петербург из Кронштадта

В трех километрах от Кронштадта иномарка перевернулась на бок, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария произошла утром 8 июля.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Его пришлось доставать через окно. Автомобилист остался жив. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Опрокинувшаяся на бок машина перегородила почти всю проезжую часть. Движение на участке затруднено.

На месте аварии работают экстренные службы. По факту ДТП ведется проверка.