60-летняя петрозаводчанка пыталась спрыгнуть с Гоголевского моста

Ее за руку успел схватить мужчина и подоспевший на помощь майор полиции.

Женщина пыталась спрыгнуть с Гоголевского моста в Петрозаводске. Женщина уже находилась за ограждением путепровода, когда ее заметил сотрудник вневедомственной охраны, майор полиции Василий Ефимов

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, Ефимов, оценив сложившуюся ситуацию, незамедлительно побежал к женщине. В это же время с другой стороны моста ехал мужчина, который также, как и офицер Росгвардии, спешил остановить отчаявшегося человека от попытки свести счеты с жизнью, вовремя успев схватить ее за руку. Майор полиции забежал на мост и вместе с неизвестным мужчиной перетащил женщину за перила в безопасное место.

Женщине вызвали «скорую» помощь. В ходе беседы с 60-летней жительницей столицы Карелии сотрудники Росгвардии выяснил причину, вынудившую женщину пойти на такой шаг — тяжелое финансовое положение. Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.