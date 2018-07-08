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60-летняя петрозаводчанка пыталась спрыгнуть с Гоголевского моста
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60-летняя петрозаводчанка пыталась спрыгнуть с Гоголевского моста 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ее за руку успел схватить мужчина и подоспевший на помощь майор полиции.
Женщина пыталась спрыгнуть с Гоголевского моста в Петрозаводске. Женщина уже находилась за ограждением путепровода, когда ее заметил сотрудник вневедомственной охраны, майор полиции Василий Ефимов.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, Ефимов, оценив сложившуюся ситуацию, незамедлительно побежал к женщине. В это же время с другой стороны моста ехал мужчина, который также, как и офицер Росгвардии, спешил остановить отчаявшегося человека от попытки свести счеты с жизнью, вовремя успев схватить ее за руку. Майор полиции забежал на мост и вместе с неизвестным мужчиной перетащил женщину за перила в безопасное место.
Женщине вызвали «скорую» помощь. В ходе беседы с 60-летней жительницей столицы Карелии сотрудники Росгвардии выяснил причину, вынудившую женщину пойти на такой шаг — тяжелое финансовое положение. Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
По материалам: ptzgovorit.ru
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