В центре Ростова столкнулись Lada Priora и суперкар 

Отечественный автомобиль, вероятно, уже нельзя восстановить
На пересечении Крепостного и Текучева столкнулись два автомобиля: Nissan GT-R и Lada Priora. Информации о пострадавших нет. Отечественное авто не подлежит восстановлению. Суперкар, стоимость которого выше 3,5 миллионов рублей, нуждается в капремонте. — Предварительно, GT-R вылетел на встречку. Priora двигалась в крайне левом ряду. Водитель GT-R поздно понял, что вылетел, и пытался уйти от столкновения — написал в паблике «Ростов Главный» Михаил Кокорев.
Удар пришелся на левую переднюю часть суперкара