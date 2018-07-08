В центре Ростова столкнулись Lada Priora и суперкар

Отечественный автомобиль, вероятно, уже нельзя восстановить

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