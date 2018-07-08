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В центре Ростова столкнулись Lada Priora и суперкар
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В центре Ростова столкнулись Lada Priora и суперкар 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Отечественный автомобиль, вероятно, уже нельзя восстановить
На пересечении Крепостного и Текучева столкнулись два автомобиля: Nissan GT-R и Lada Priora. Информации о пострадавших нет. Отечественное авто не подлежит восстановлению. Суперкар, стоимость которого выше 3,5 миллионов рублей, нуждается в капремонте. — Предварительно, GT-R вылетел на встречку. Priora двигалась в крайне левом ряду. Водитель GT-R поздно понял, что вылетел, и пытался уйти от столкновения — написал в паблике «Ростов Главный» Михаил Кокорев.
Удар пришелся на левую переднюю часть суперкара
В МВД по Ростовской области сообщили, что у них нет информации о ДТП. На Нагибина 3 июля столкнулись пассажирский автобус и элитная иномарка. Тогда водитель автобуса решил обогнать «Ауди», но не рассчитал расстояние.
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