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Под Краснодаром насмерть сбили велосипедиста
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Под Краснодаром насмерть сбили велосипедиста 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
ДТП произошло сегодня, 8 июля, днем.
За пригородным поселком Белозерный в районе дачного товарищества «Лотос» легковушка на скорости сбила велосипедиста, выезжавшего из дачного массива на трассу. От полученных травм тот скончался на месте.
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