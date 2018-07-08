Под Краснодаром насмерть сбили велосипедиста

ДТП произошло сегодня, 8 июля, днем.

За пригородным поселком Белозерный в районе дачного товарищества «Лотос» легковушка на скорости сбила велосипедиста, выезжавшего из дачного массива на трассу. От полученных травм тот скончался на месте.