В Петербурге безработный мужчина обстрелял машиниста метро

В Калининском районе 51-летний безработный мужчина обстрелял машиниста метро, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Инцидент произошел около 00.30 8 июля у дома №79/2 по Гражданскому проспекту.

Между двумя мужчинами внезапно вспыхнула ссора. Один из оппонентов схватил травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в соперника. Последний был доставлен в больницу с ранением грудной клетки.

Установлено, что пострадавшему 32 года, он работает машинистом в петербургском метро.

Подробности конфликта выясняются.