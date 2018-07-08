В Петербурге безработный мужчина обстрелял машиниста метро 

В Калининском районе 51-летний безработный мужчина обстрелял машиниста метро, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел около 00.30 8 июля у дома №79/2 по Гражданскому проспекту.
Между двумя мужчинами внезапно вспыхнула ссора. Один из оппонентов схватил травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в соперника. Последний был доставлен в больницу с ранением грудной клетки.
Установлено, что пострадавшему 32 года, он работает машинистом в петербургском метро.
Подробности конфликта выясняются.