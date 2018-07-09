В аварии с участием грузовика на Варшавском шоссе пострадали четыре человека

ДТП произошло в районе деревни Кресты. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате пострадали три пассажира «легковушки» и водитель грузовика.

Сейчас на месте ЧП работают скорая помощь и полиция.