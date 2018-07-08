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Автомобили премиум-класса упали по популярности среди российских потребителей
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Автомобили премиум-класса упали по популярности среди российских потребителей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Спрос на автомобили премиум сегмента в России значительно упал.
Такие данные стали известны благодаря автомониторингу агентства «Автостат». За первое полугодье удалось продать около 70 тысяч легковых автомобилей, такие показатели превышают показатели за аналогичный период 2017 года. Если сравнивать все продажи рынка, то тогда можно заметить, что такой процент при его увеличении всё равно на 18% меньше всех объёмов.
Mercedes-Benz на данный момент является самым продаваемым автомобилем премиум класса, дилеры в России реализовали около 20 тысяч автомобилей. Далее идёт BMW, с цифрой реализации 17 тысяч машин.
И на последнем месте в тройке лидеров Lexus, 11 тысяч автомобилей продали с января по июнь.
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