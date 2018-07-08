Ещё
Очевидцы: в Воронеже скутерист не справился с управлением и разбился насмерть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очевидцы: в Воронеже скутерист не справился с управлением и разбился насмерть 

Вести Воронеж 21 час назад
Фото: Вести Воронеж
По словам горожан, мужчина вёл себя странно на дороге и, возможно, был пьян.
На воронежских дорогах произошла очередная трагедия. Скутерист не справился с управлением и разбился насмерть. Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы, которые поделились фото с места ЧП. Авария произошла сегодня, 8 июля, на улице Ильича на Левом берегу. По словам очевидцев, незадолго до трагедии за скутеристом было отмечено странное вождение: он вилял с полосы на полосу, и в итоге врезался в дорожное ограждение. Горожане предполагают, что мужчина мог быть пьян. В результате ДТП несчастный получил смертельные травмы и скончался на месте.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже нашли парня, упавшего в реку с железнодорожного моста после удара током Воронежцы вычислили по соцсетям устроивших стрельбу пьяных подростков Под Воронежем элитный автомобиль Jaguar насмерть сбил парня
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины эвакуации с Крымского моста4
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение