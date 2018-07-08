Очевидцы: в Воронеже скутерист не справился с управлением и разбился насмерть

По словам горожан, мужчина вёл себя странно на дороге и, возможно, был пьян.

На воронежских дорогах произошла очередная трагедия. Скутерист не справился с управлением и разбился насмерть. Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы, которые поделились фото с места ЧП. Авария произошла сегодня, 8 июля, на улице Ильича на Левом берегу. По словам очевидцев, незадолго до трагедии за скутеристом было отмечено странное вождение: он вилял с полосы на полосу, и в итоге врезался в дорожное ограждение. Горожане предполагают, что мужчина мог быть пьян. В результате ДТП несчастный получил смертельные травмы и скончался на месте.