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Дорожная драка с участием чернокожего мужчины в Москве попала на видео
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Дорожная драка с участием чернокожего мужчины в Москве попала на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Водители сошлись в кулачном поединке на Волгоградском проспекте неподалеку от станции метро «Текстильщики» — противостояние, разворачивавшееся в минувшую субботу, 7 июля, попало в объектив регистратора.
На записи видно, как автомобилисты, ехавшие друг за другом в одном ряду, устроили драку. Один из них — чернокожий мужчина, теснил оппонента до того момента, когда в дело решительно вмешался мужчина, находившийся за рулем авто, из которого велась съемка. Ему далось быстро разнять соперников.
В итоге участники конфликта разошлись сравнительно мирно и поехали рядом, не пытаясь возобновить схватку.
Как рассказал автор видео по имени Тимофей, чернокожий водитель не является болельщиком, приехавшим в Москву на матчи ЧМ по футболу. Он достаточно прилично владеет русским языком и, судя по всему, долго живет в России.
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