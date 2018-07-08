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Видео: В Вологде перевернулась скорая, которая везла малыша, выпавшего с 6 этажа
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Видео: В Вологде перевернулась скорая, которая везла малыша, выпавшего с 6 этажа 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Вологде на перекрестке улиц Предтеченской и Козленской перевернулся автомобиль скорой помощи, который со включенными проблесковыми маячками и звуковым сопровождением мчался в больницу. В машине лежал двухлетний малыш, который облокотившись на москитную сетку, выпал с шестого этажа, сообщают представители экстренных служб.
После падения ребенок выжил, в тяжелом состоянии с сотрясением головного мозга и перелом бедра он вместе с родителями отправился в больницу. Однако карета скорой помощи на перекрестке столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. В ДТП дополнительных травм малыш не получил и был доставлен в больницу.
Между тем в аварии пострадали два фельдшера, врач, водитель и мать ребенка. Все они с травмами различной степени тяжести также были госпитализированы другой, приехавшей на место, бригадой. Сейчас на месте работают службы МЧС и сотрудники ГИБДД.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что момент жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли девять человек, попал на видео.
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