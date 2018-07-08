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Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО
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Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу пострадавшего при столкновении легкового автомобиля и грузовика на Варшавском шоссе в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел в дер. Кресты, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождает авиамедицинская бригада», — говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил Агентству «Москва» о том, что четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика на Варшавском шоссе в ТиНАО.
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