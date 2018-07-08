Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу пострадавшего при столкновении легкового автомобиля и грузовика на Варшавском шоссе в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел в дер. Кресты, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождает авиамедицинская бригада», — говорится в сообщении.