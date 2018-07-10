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Фото: с площади Ленина сняли асфальт
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Фото: с площади Ленина сняли асфальт 

ngs.ru 14 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 10 июля, рабочие срезали асфальт на проезжей части площади Ленина — в мэрии сообщили, что закрывать движение для автомобилей не будут.
По наблюдениям корреспондента НГС, асфальт срезали на участке проезжей части от улицы Депутатской до улицы Орджоникидзе. Сейчас асфальта на площади нет только со стороны памятника Ленину.
«По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, при проведении ремонта Красного проспекта в районе площади Ленина закрытия движения не планируется», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.
Также в мэрии добавили, что парковка у здания на Ленина, 1 будет работать в обычном режиме — закрывать её на время ремонта не будут.
Согласно сервису Яндекс. Пробки, скорость движения автомобилей по Красному проспекту и площади Ленина не превышала 25 километров в час.
Ремонт на Красном проспекте делают по программе «Безопасные и качественные дороги». 3 июля в Новосибирск приезжал министр транспорта России Евгений Дитрих, который похвалил дорожников за «последовательность выполнения работ».
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