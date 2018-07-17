Взбесившийся трамвай: вагон, который попал в ДТП на Ленина, несся по улице без водителя

Стали известны новые подробности ДТП с участием двух трамваев на проспекте Ленина. Напомним, инцидент произошел сегодня примерно в 16:00, и уже известно как минимум о двоих пострадавших.

Как выяснилось, водитель вышел из трамвая на перекрестке Гагарина и Блюхера, видимо, чтобы перевести стрелки. В этот момент трамвай покатился. Неуправляемый вагон, набирая скорость, доехал до проспекта Ленина, чудом никого не задев.

Одна из наших читательниц прислала нам запись, на которой видно, как неуправляемый трамвай без тормозов и водителя несется по Гагарина на огромной скорости.

— Я, к сожалению, поздно взяла телефон. Поздно поняла масштабы трагедии. Видела, как водитель и другие люди бежали за трамваем ещё от остановки. Водитель бежал по дороге, остановилась машина. Он в неё прыгнул, и они поехали за трамваем, — рассказала читательница E1.RU Ирина.

Также это подтвердили и наши другие читатели, ставшие свидетелями того, как трамвай без водителя покатился. Многие отметили, что он проехал один перекресток на красный сигнал светофора.

На место происшествия помимо сотрудников ГИБДД и пожарных прибыл врио начальника областноq ГИБДД Алексей Габдорахманов.

Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.