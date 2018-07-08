В ДТП под Сызранью погиб пенсионер

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в субботу, 7 июля, на «демидовском» выезде из Сызрани. Об этом сообщает КТВ-Луч.

Вчера днем пересечении трассы М-5 и дороги к поселку Демидовка Сызранского района столкнулись два автомобиля — «Газель» и " Лада Гранта ".

В аварии погиб 68-летний мужчина, находящийся за рулем легкового автомобиля.

По словам собеседника КТВ-Луч, пенсионер за рулем «Гранты» пересекал трассу и не предоставил преимущество фургону, который направлялся по «главной». Удар пришелся в сторону водителя. По имеющимся сведениям, других пострадавших в аварии нет.