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В ДТП под Сызранью погиб пенсионер
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В ДТП под Сызранью погиб пенсионер 

Волга Ньюс 1 час назад
Стали известны подробности ДТП, которое произошло в субботу, 7 июля, на «демидовском» выезде из Сызрани. Об этом сообщает КТВ-Луч.
Вчера днем пересечении трассы М-5 и дороги к поселку Демидовка Сызранского района столкнулись два автомобиля — «Газель» и "Лада Гранта".
В аварии погиб 68-летний мужчина, находящийся за рулем легкового автомобиля.
По словам собеседника КТВ-Луч, пенсионер за рулем «Гранты» пересекал трассу и не предоставил преимущество фургону, который направлялся по «главной». Удар пришелся в сторону водителя. По имеющимся сведениям, других пострадавших в аварии нет.
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