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Как владельцы Lada Granta и Vesta искали правду в суде
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Как владельцы Lada Granta и Vesta искали правду в суде 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Никто не застрахован от покупки автомобиля с недостатками. И если их не удается устранить у дилера в период гарантии, машину приходится возвращать продавцу.
Однако часто это происходит только после вмешательства органа правосудия. Вот только две истории, которые произошли с покупателями автомобилей Lada в разных регионах страны.
В Пензе гражданин еще в 2014 году приобрел Lada Granta за 274 тысячи рублей. Спустя два года с передней части автомобиля начала слазить краска, появилась ржавчина и СТО с этим ничего не смогла поделать.
Автовладелец обратился в суд и выдвинул к «АвтоВАЗу» целый ряд требований. После нескольких судебных разбирательств истец получил компенсацию, втрое превышающую первоначальную стоимость автомобиля.
В мае 2017 года жительница Екатеринбурга почти за 700 тысяч рублей купила Lada Vesta. Практически сразу же обнаружились проблемы с переключением передач, работой двигателя и автомобильного кондиционера.
После многочисленных ремонтов хозяйка машины решила вернуть автомобиль дилеру. Помог суд, который взыскал в пользу истицы почти 1 миллион 220 тысяч рублей.
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