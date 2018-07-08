Как владельцы Lada Granta и Vesta искали правду в суде

Никто не застрахован от покупки автомобиля с недостатками. И если их не удается устранить у дилера в период гарантии, машину приходится возвращать продавцу.

Однако часто это происходит только после вмешательства органа правосудия. Вот только две истории, которые произошли с покупателями автомобилей Lada в разных регионах страны.

В Пензе гражданин еще в 2014 году приобрел Lada Granta за 274 тысячи рублей. Спустя два года с передней части автомобиля начала слазить краска, появилась ржавчина и СТО с этим ничего не смогла поделать.

Автовладелец обратился в суд и выдвинул к «АвтоВАЗу» целый ряд требований. После нескольких судебных разбирательств истец получил компенсацию, втрое превышающую первоначальную стоимость автомобиля.

В мае 2017 года жительница Екатеринбурга почти за 700 тысяч рублей купила Lada Vesta . Практически сразу же обнаружились проблемы с переключением передач, работой двигателя и автомобильного кондиционера.

После многочисленных ремонтов хозяйка машины решила вернуть автомобиль дилеру. Помог суд, который взыскал в пользу истицы почти 1 миллион 220 тысяч рублей.