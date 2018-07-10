Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшую в ДТП на юге Москвы 12-летнюю девочку

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в одну из столичных больниц 12-летнюю девочку, которая пострадала в ДТП. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в район Каширского шоссе, д. 80, где произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. С места происшествия экипаж эвакуировал девочку 12 лет в специализированное лечебное учреждение Москвы», — рассказали агентству в МАЦ.

В полете ребенка сопровождала авиамедицинская бригада, добавили в пресс-службе.