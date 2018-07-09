Ещё
Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу упавшего на детской площадке в ТиНАО восьмилетнего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу упавшего на детской площадке в ТиНАО восьмилетнего мальчика 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в столичную больницу восьмилетнего мальчика, который, по предварительным данным, упал с высоты на детской площадке. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в дер. Васюнино Роговского поселения, где произошло падение ребенка с высоты. По предварительной информации, мальчик восьми лет пострадал на детской площадке. Экипаж санитарного вертолета забрал ребенка из машины «скорой помощи» и эвакуировал пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы», — рассказали в пресс-службе.
В полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада, добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Водитель грузовика спровоцировал ДТП с рейсовым автобусом на МКАД в районе Гурьевского проезда Продажи автомобилей Nissan в России в июне выросли на 7% - до 7,4 тыс. машин Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах для работодателей за нарушение режима труда водителей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение