Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу упавшего на детской площадке в ТиНАО восьмилетнего мальчика

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в столичную больницу восьмилетнего мальчика, который, по предварительным данным, упал с высоты на детской площадке. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в дер. Васюнино Роговского поселения, где произошло падение ребенка с высоты. По предварительной информации, мальчик восьми лет пострадал на детской площадке. Экипаж санитарного вертолета забрал ребенка из машины «скорой помощи» и эвакуировал пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы», — рассказали в пресс-службе.

В полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада, добавили в пресс-службе.