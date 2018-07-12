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Вертолет эвакуировал мужчину с сильными ожогами из новой Москвы
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Вертолет эвакуировал мужчину с сильными ожогами из новой Москвы 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В новой Москве при проведении электромонтажных работ мужчина получил сильные ожоги, экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в медучреждение, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Коммунарки на улицу Проектируемый проезд 7048, где пострадал мужчина. По информации очевидцев, он пострадал при проведении электромонтажных работ, получив сильные ожоги», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы. В полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
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