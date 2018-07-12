Вертолет эвакуировал мужчину с сильными ожогами из новой Москвы

В новой Москве при проведении электромонтажных работ мужчина получил сильные ожоги, экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в медучреждение, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Коммунарки на улицу Проектируемый проезд 7048, где пострадал мужчина. По информации очевидцев, он пострадал при проведении электромонтажных работ, получив сильные ожоги», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы. В полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.