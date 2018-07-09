Вертолет эвакуировал пострадавшего на детской площадке ребенка в новой Москве

В новой Москве ребенок пострадал на детской площадке, его эвакуировал в больницу экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в деревню Васюнино, поселение Роговское, где произошло падение ребенка с высоты. По предварительной информации, мальчик 8 лет пострадал на детской площадке», — сказал собеседник агентства.

Экипаж вертолета забрал ребенка из машины скорой помощи и эвакуировал его в специализированное лечебное учреждение Москвы, добавил он.

Представить пресс-службы добавил, что в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.