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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на юге Москвы ребенка
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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на юге Москвы ребенка 

РИАМО 14 часов назад
Фото: РИАМО
На юге Москвы санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшую в ДТП девочку, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в район Каширского шоссе, дом 80, где произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. С места происшествия экипаж эвакуировал девочку 12 лет в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в полете пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада.
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