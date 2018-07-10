Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на юге Москвы ребенка

На юге Москвы санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшую в ДТП девочку, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в район Каширского шоссе, дом 80, где произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. С места происшествия экипаж эвакуировал девочку 12 лет в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада.