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Вертолет эвакуирует в больницу пострадавшего в ДТП в новой Москве
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Вертолет эвакуирует в больницу пострадавшего в ДТП в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Медицинский вертолет эвакуирует в больницу человека, пострадавшего в крупном ДТП в деревне Кресты новой Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в деревню Кресты, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.
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