Рязанец на Mazda провалился в канализацию на автостоянке торгового центра

Житель Рязани обратился в районный суд с иском к подмосковной компании о возмещении материального ущерба, сообщает пресс-служба райсуда.

В обосновании своих требований мужчина указал, что вечером 18 июня 2018 года его автомобиль Mazda-3, двигаясь со стороны Муромского шоссе, при подъезде к автостоянке строительного торгового центра, неожиданно провалился в открытый люк ливневой канализации, который был залит водой.

В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения.

Истец просит взыскать сумму ущерба в размере 155 869 рублей и судебные расходы в размере 39 217 рублей с ООО в связи с тем, что участок дороги, на котором произошло ДТП, находится в аренде у этой организации и она несет ответственность за состояние данного участка.