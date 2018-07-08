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Рязанец на Mazda провалился в канализацию на автостоянке торгового центра
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Рязанец на Mazda провалился в канализацию на автостоянке торгового центра 

АиФ Рязань 38 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Житель Рязани обратился в районный суд с иском к подмосковной компании о возмещении материального ущерба, сообщает пресс-служба райсуда.
В обосновании своих требований мужчина указал, что вечером 18 июня 2018 года его автомобиль Mazda-3, двигаясь со стороны Муромского шоссе, при подъезде к автостоянке строительного торгового центра, неожиданно провалился в открытый люк ливневой канализации, который был залит водой.
В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения.
Истец просит взыскать сумму ущерба в размере 155 869 рублей и судебные расходы в размере 39 217 рублей с ООО в связи с тем, что участок дороги, на котором произошло ДТП, находится в аренде у этой организации и она несет ответственность за состояние данного участка.
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