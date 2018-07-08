Ford Focus стал лидером продаж среди подержанных легковых автомобилей в Москве за январь-май

Самым продаваемый легковым автомобилем с пробегом в Москве за пять месяцев 2018 г. стал Ford Focus , сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Ford Focus по-прежнему остается самой продаваемой иномаркой с пробегом в стране. При этом в двух крупнейших мегаполисах данная модель и вовсе является лидером продаж среди подержанных легковых автомобилей. Так, в Москве за пять месяцев 2018 г. было перепродано 3 тыс. 715 автомобилей Ford Focus, что на 11% меньше, чем год назад», — говорится в сообщении.