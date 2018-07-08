Ford Focus стал лидером продаж среди подержанных легковых автомобилей в Москве за январь-май 

Самым продаваемый легковым автомобилем с пробегом в Москве за пять месяцев 2018 г. стал Ford Focus, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Ford Focus по-прежнему остается самой продаваемой иномаркой с пробегом в стране. При этом в двух крупнейших мегаполисах данная модель и вовсе является лидером продаж среди подержанных легковых автомобилей. Так, в Москве за пять месяцев 2018 г. было перепродано 3 тыс. 715 автомобилей Ford Focus, что на 11% меньше, чем год назад», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на второй позиции среди самых продаваемых иномарок с пробегом располагается Hyundai Solaris с показателем 3 тыс. 550 единиц (+15%). В пятерку лидеров московского вторичного рынка также попадают Skoda Octavia (2 тыс. 575 штук; +23%), Kia Rio (2 тыс. 555 штук; +33%) и Toyota Camry (2 тыс. штук; +15%).