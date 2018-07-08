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Лихач на пикапе разнес заправку в США. Видео
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Лихач на пикапе разнес заправку в США. Видео 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 7 июля, в городе Гантерсвилл, штат Алабама, США.
Водитель пикапа не справился с управлением и на большой скорости влетел на территорию АЗС, спровоцировав разрушения и возгорания.
Водители и пассажиры, оказавшиеся на заправке в момент ЧП, пришли на помощь пострадавшему и быстро эвакуировали его из разбитого и горящего транспортного средства.
Как сообщают СМИ, предполагаемый виновник аварии был доставлен в больницу, где врачи не выявили у него серьезных травм.
Полиция изучает все обстоятельства инцидента.
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