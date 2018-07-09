В Ростове дорогостоящий Mercedes на скорости врезался в отбойник

Автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе

ДТП случилось на Текучевском мосту в районе переулка Майкопского вечером, 8 июля. Mercedes С 43 на огромной скорости влетел в отбойник и перевернулся. По словам очевидцев аварии, автомобиль, стоимостью в несколько миллионов, превратился в груду металла.

— Mercedes выглядит крайне печально, — написали пользователи Сети под фото с места аварии. — Перед тем, как врезаться, он несколько раз перевернулся. В машине были люди: два парня и две девушки. Все живы.

От машины осталась груда металла

Свидетели аварии вызвали на место происшествия полицию и скорую. За рулем дорогого автомобиля была девушка, которая получила травму головы. Остальные пассажиры отделались ушибами. Всех пострадавших госпитализировали.

Как рассказали свидетели ДТП, до приезда сотрудников правоохранительных органов , пассажиры оперативно сняли госномера с иномарки.

— Номера скрутили очень быстро и спрятали в багажник, — написали пользователи.