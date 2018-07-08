В Чувашии три человека, включая двух детей, погибли в результате ДТП

На трассе М-7 в Козловском районе Чувашии столкнулись грузовик и легковой автомобиль, что привело к летальным последствиям, передает «НьюИнформ».

По данным местных СМИ, в результате ДТП погибли три человека, из них двое детей.

Авария была зафиксирована сегодня утром, 4 июля. По предварительной версии, предоставленной специалистами МВД по республике, водитель легковушки, проезжая 725-ый километр федерального шоссе, потерял контроль на управлением, пересек разграничительную разметку и выехал на полосу встречного движения. После этого произошло столкновение с грузовиком.

По словам медиков, в салоне авто находились пять человек: женщина и двое детей (2 и 5 лет) сидели на заднем сидении, они скончались на месте. Водитель и еще одна женщина, сидевшая на переднем сидении, были госпитализированы. Характер их травм уточняется.