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Массовое ДТП с микроавтобусом в Дагестане унесло жизни двоих детей
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Массовое ДТП с микроавтобусом в Дагестане унесло жизни двоих детей 

Газета.Ru 22 часа назад
На автомобильной трассе в Республике Дагестан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и двух легковушек, в результате которого двое несовершеннолетних получили несовместимые с жизнью травмы, передает «НьюИнформ».
Как сообщают местные экстренные службы, авария произошла на 421-м километре автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» федерального значения в Бабаюртовском районе Дагестана днем в четверг, 28 июня, где по неизвестны в настоящий момент причинам столкнулись маршрутный микроавтобус и два легковых автомобиля.
Удар оказался такой силы, что травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое детей, который скончались на месте происшествия. Еще шесть человек доставлены в медицинское учреждение в экстренном порядке.
По факту данного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, а также причины смертельного дорожного инцидента.
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