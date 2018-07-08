Массовое ДТП с микроавтобусом в Дагестане унесло жизни двоих детей

На автомобильной трассе в Республике Дагестан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и двух легковушек, в результате которого двое несовершеннолетних получили несовместимые с жизнью травмы, передает «НьюИнформ».

Как сообщают местные экстренные службы, авария произошла на 421-м километре автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» федерального значения в Бабаюртовском районе Дагестана днем в четверг, 28 июня, где по неизвестны в настоящий момент причинам столкнулись маршрутный микроавтобус и два легковых автомобиля.

Удар оказался такой силы, что травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое детей, который скончались на месте происшествия. Еще шесть человек доставлены в медицинское учреждение в экстренном порядке.

По факту данного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, а также причины смертельного дорожного инцидента.