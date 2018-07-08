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Кенгуру спровоцировал аварию с двумя автомобилями в Австралии
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Кенгуру спровоцировал аварию с двумя автомобилями в Австралии 

Газета.Ru 22 часа назад
Серьезное ДТП с участием кенгуру и двух автомобилей произошло в австралийском городе Портленд, сообщает телеканал «360».
Авария произошла в ночь на 30 июня. Согласно предварительным результатам расследования, 19-летний водитель марки Holden Commodore сбил пробегавшего кенгуру. От сильного удара животное отлетело на лобовое стекло Ford Falcon, который двигался по встречной полосе.
В результате аварии водитель Ford был госпитализирован с серьезной травмой головы. По словам врачей, он находится в критическом состоянии. Животное от полученных травм скончалось на месте.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Медслужба штата Новый Южный Уэльс, где случилась авария, рекомендовала водителям быть особо внимательными при плохой видимости трассы.
"Будьте бдительны и снижайте скорость, особенно на рассвете и закате, когда ухудшается видимость, а животные становятся более активными", — говорится в сообщении.
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