Кенгуру спровоцировал аварию с двумя автомобилями в Австралии

Серьезное ДТП с участием кенгуру и двух автомобилей произошло в австралийском городе Портленд, сообщает телеканал «360».

Авария произошла в ночь на 30 июня. Согласно предварительным результатам расследования, 19-летний водитель марки Holden Commodore сбил пробегавшего кенгуру. От сильного удара животное отлетело на лобовое стекло Ford Falcon , который двигался по встречной полосе.

В результате аварии водитель Ford был госпитализирован с серьезной травмой головы. По словам врачей, он находится в критическом состоянии. Животное от полученных травм скончалось на месте.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Медслужба штата Новый Южный Уэльс, где случилась авария, рекомендовала водителям быть особо внимательными при плохой видимости трассы.

"Будьте бдительны и снижайте скорость, особенно на рассвете и закате, когда ухудшается видимость, а животные становятся более активными", — говорится в сообщении.