Здание газеты De Telegraaf в Амстердаме атаковали на фургоне

В Амстердаме в здание, где располагается редакция газеты De Telegraaf в ночь на 26 июня въехал неизвестный на фургоне, сообщает телеканал «360».

На кадрах с места происшествия, которые опубликовали очевидцы, видно, что у здания сильно поврежден стеклянный фасад, неподалеку от главного входа. Сам автомобиль после столкновения загорелся.

В полиции уже заявили, что наезд скорее всего совершен намеренно. Однако кто и зачем мог разнести редакцию не уточняют. Сейчас они ищут водителя фургона, которому после столкновения удалось скрыться.