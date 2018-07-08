В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

В Красноярском крае на одной из автомобильных трасс под Камском произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал один человек, сообщает «Инфореактор».

На место прибыли сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Один человек погиб, пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, из Красноярска легковой автомобиль с пожилыми людьми в возрасте от 50-60 лет ехал по трассе. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик.