Ещё
В Красноярском крае произошло смертельное ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП 

Газета.Ru 22 часа назад
В Красноярском крае на одной из автомобильных трасс под Камском произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал один человек, сообщает «Инфореактор».
На место прибыли сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Один человек погиб, пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами.
По предварительной информации, из Красноярска легковой автомобиль с пожилыми людьми в возрасте от 50-60 лет ехал по трассе. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной смерти водителя стал не престегнутый ремень безопасности.
Газета.Ru: последние новости
Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции Иномарка на полном ходу залетела под грузовик во Владимире На трассе под Оренбургом столкнулись автобус и внедорожник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины эвакуации с Крымского моста4
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение