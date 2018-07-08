Под Липецком при столкновении иномарок погибли пять человек

В Липецкой области в районе одной из деревень погибли в аварии пять человек. На трассе столкнулись две иномарки, сообщает информагентство Nation News.

В районе деревни Котовка погибли трое взрослых и двое детей в страшной аварии, еще одна девочка выжила. Сообщается, что произошло столкновение Volkswagen Passat Hyundai Sonata. В аварии погибли пять человек, причем все умерли он полученных травм прямо на месте аварии, не дождавшись приезда экстренных служб.

Еще одна пострадавшая была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. Это восьмилетняя девочка, которая была на пассажирском сидении в Hyundai Sonata.