Во Владивостоке произошло смертельное ДТП, погибло двое человек

Во Владивостоке на Магнитогорской улице в сторону «Зари» произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли двое человек, передает «Инфореактор».

По словам очевидцев, водитель Nissan Avenir двигался на огромной скорости во много превышающую допустимую норму. При движении, в какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в леерное ограждение.

В результате сильного столкновения, водитель автомобиля и пассажир, который сидел позади него погибли. Второй пассажир, который ехал на переднем пассажирском месте выжил и был отправлен в больницу.

По словам свидетелей, попавший в аварию автомобиль подрезали на дороге.