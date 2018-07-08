Ещё
Во Владивостоке произошло смертельное ДТП, погибло двое человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке произошло смертельное ДТП, погибло двое человек 

Газета.Ru 22 часа назад
Во Владивостоке на Магнитогорской улице в сторону «Зари» произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли двое человек, передает «Инфореактор».
По словам очевидцев, водитель Nissan Avenir двигался на огромной скорости во много превышающую допустимую норму. При движении, в какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в леерное ограждение.
В результате сильного столкновения, водитель автомобиля и пассажир, который сидел позади него погибли. Второй пассажир, который ехал на переднем пассажирском месте выжил и был отправлен в больницу.
По словам свидетелей, попавший в аварию автомобиль подрезали на дороге.
Обстоятельства и причины страшного ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Газета.Ru: последние новости
Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции Иномарка на полном ходу залетела под грузовик во Владимире На трассе под Оренбургом столкнулись автобус и внедорожник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины эвакуации с Крымского моста2
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение