Восемь автомобилей столкнулись на северо‐востоке столицы

На северо‐востоке Москвы в ночь с понедельника на вторник, 26 июня, столкнулись восемь автомобилей. По счастливой случайности, в аварии обошлось без человеческих жертв, сообщает телеканал «360».

ДТП произошло на Осташковском автобусном кругу в Северном Медведкове. Судя по снимкам с места ЧП, все машины получили значительные повреждения.

Как уверяют очевидцы, виновником аварии стал водитель каршеринга. Мужчина якобы был пьян, а в его транспортном средстве обнаружили недопитую бутылку коньяка.

Обстоятельства случившегося выясняются.