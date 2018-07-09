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Школьный автобус упал в ущелье в Индии, есть пострадавшие
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Школьный автобус упал в ущелье в Индии, есть пострадавшие 

Газета.Ru 16 часов назад
В Индии произошел инцидент с участием школьного автобуса, в результате которого ранения различной степени тяжести получили не менее шести учащихся, передает «НьюИнформ».
В соответствии с опубликованными данными, авария произошла в индийском штате Уаттар-Прадеш в северной части страны в округе Чартхавал, когда водитель автобуса по неизвестным в настоящий момент причинам допустил падения транспортного средства в ущелье.
Удар оказался такой силы, что не менее шести несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их всех доставили в медицинское учреждение в экстренном порядке. Сейчас за их жизни борются врачи.
По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.
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