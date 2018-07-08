В Минусинске десять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

Восемь человек были доставлены в районную больницу Минусинска, после оказанной помощи всех отпустили домой. Об этом сообщила официальный представитель Минздрава Зоя Масленникова.

Как сообщалось ранее, утром 27 июня на перекрестке, возможно нетрезвый водитель легковушки, стал виновником ДТП из-за которого один из рейсовых автобусов перевернулся.