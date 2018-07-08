В Минусинске десять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами 

В городе Минусинске Красноярского края при столкновении автомобиля Mitsubishi Colt и двух рейсовых автобусов пострадали десять человек. Трое пострадавших несовершеннолетние, сообщает сетевое издание m24.ru.
Восемь человек были доставлены в районную больницу Минусинска, после оказанной помощи всех отпустили домой. Об этом сообщила официальный представитель Минздрава Зоя Масленникова.
Как сообщалось ранее, утром 27 июня на перекрестке, возможно нетрезвый водитель легковушки, стал виновником ДТП из-за которого один из рейсовых автобусов перевернулся.