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Пять автомобилей столкнулись на МКАД в Москве
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Пять автомобилей столкнулись на МКАД в Москве 

Газета.Ru 22 часа назад
В результате аварии движение по МКАД частично заблокировано, сообщает «Инфореактор».
В северо-западной части столицы произошла серьезная авария, участие в которой приняли сразу пять транспортных средств. Подробности о происшествии рассказали сотрудники экстренных служб, работающие на месте событий.
ДТП, по полученным данным, было зафиксировано на 68-ом километре МКАД: известно, что столкнулись три грузовика и две легковушки. Автомобилисты отмечают, что из-за аварии в настоящее время перекрыты три полосы. Данные о количестве пострадавших уточняются, к месту ДТП направлены дополнительные силы и спецтехника.
Причины и обстоятельства случившегося неизвестны, по факту инцидента проводится проверка.
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