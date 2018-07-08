Пять автомобилей столкнулись на МКАД в Москве

В результате аварии движение по МКАД частично заблокировано, сообщает «Инфореактор».

В северо-западной части столицы произошла серьезная авария, участие в которой приняли сразу пять транспортных средств. Подробности о происшествии рассказали сотрудники экстренных служб, работающие на месте событий.

ДТП, по полученным данным, было зафиксировано на 68-ом километре МКАД: известно, что столкнулись три грузовика и две легковушки. Автомобилисты отмечают, что из-за аварии в настоящее время перекрыты три полосы. Данные о количестве пострадавших уточняются, к месту ДТП направлены дополнительные силы и спецтехника.

Причины и обстоятельства случившегося неизвестны, по факту инцидента проводится проверка.