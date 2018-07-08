Автомобиль въехал в здание детского сада в Южной Корее, пострадали 19 детей

Легковой автомобиль врезался в здание детского сада в городе Кваджу в Южной Корее, пострадали 19 детей и двое воспитателей. Инцидент произошел утром 5 июля. Дети находились на занятиях, передает ФАН.

Машина снесла ограничитель движения, протаранила тротуар и клумбу, а затем врезалась в стену. В здании разбилось окно, машина въехала в класс. В результате происшествия пострадали 19 детей и двое взрослых. Все травмированные были доставлены в лечебное учреждение. При этом врачи диагностировали у них легкие травмы.

По данным полиции, изучившей запись с камер, водитель не пытался притормозить и въехал в здание на полной скорости. Мотивы его поступка выясняются.