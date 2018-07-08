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Автомобиль въехал в здание детского сада в Южной Корее, пострадали 19 детей
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Автомобиль въехал в здание детского сада в Южной Корее, пострадали 19 детей 

Газета.Ru 22 часа назад
Легковой автомобиль врезался в здание детского сада в городе Кваджу в Южной Корее, пострадали 19 детей и двое воспитателей. Инцидент произошел утром 5 июля. Дети находились на занятиях, передает ФАН.
Машина снесла ограничитель движения, протаранила тротуар и клумбу, а затем врезалась в стену. В здании разбилось окно, машина въехала в класс. В результате происшествия пострадали 19 детей и двое взрослых. Все травмированные были доставлены в лечебное учреждение. При этом врачи диагностировали у них легкие травмы.
По данным полиции, изучившей запись с камер, водитель не пытался притормозить и въехал в здание на полной скорости. Мотивы его поступка выясняются.
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