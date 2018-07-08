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Три человека стали жертвами ДТП в Ровненской области Украины
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Три человека стали жертвами ДТП в Ровненской области Украины 

Газета.Ru 22 часа назад
Пресс-служба украинской полиции сообщила, что три человека погибли в результате ДТП, произошедшего в понедельник в Ровненской области, передает ФАН.
Инцидент произошел около 19 часов по местному времени на автодороге «Киев — Ковель — Ягодин». Сообщается, что водитель легкового автомобиля, выезжавший на главную дорогу, не пропустил маршрутное такси.
После этого машины вынесло на полосу встречного движения, где они столкнулись с автоцистерной.
Отмечается, что в результате случившегося пострадали девять человек, все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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