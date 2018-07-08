В Краснодаре на Ростовском шоссе в ДТП пострадали четыре человека

Краснодар. 8 июля — Новая Кубань. Сегодня утром на пульт дежурного ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступило сообщение о ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации силовиков, автомобиль «Форд» , принадлежащий уроженцу Пензенской области, при развороте допустил столкновение с ВАЗом . Обе машины двигались в попутном направлении.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей — 7 и 16 лет. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о том, что единственная выжившая в аварии с десятью погибшими в Белореченском районе, была доставлена в Краснодар для дальнейшего лечения.