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В Краснодаре на Ростовском шоссе в ДТП пострадали четыре человека
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В Краснодаре на Ростовском шоссе в ДТП пострадали четыре человека 

Новая Кубань 17 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 июля — Новая Кубань. Сегодня утром на пульт дежурного ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступило сообщение о ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации силовиков, автомобиль «Форд», принадлежащий уроженцу Пензенской области, при развороте допустил столкновение с ВАЗом. Обе машины двигались в попутном направлении.
В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей — 7 и 16 лет. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее «Новая Кубань» сообщала о том, что единственная выжившая в аварии с десятью погибшими в Белореченском районе, была доставлена в Краснодар для дальнейшего лечения.
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