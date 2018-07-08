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«Водитель говорит, что уснул»: на Серовском тракте Skoda вылетела с дороги и трижды перевернулась
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«Водитель говорит, что уснул»: на Серовском тракте Skoda вылетела с дороги и трижды перевернулась 

e1.ru 21 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня днём около 16:00 на Серовском тракте в десяти километрах от Невьянска вылетела с дороги Skoda Fabia. Как стало известно со слов очевидцев, машина при этом несколько раз перевернулась. Сам водитель признался, что уснул из-за усталости. Он и двое пассажиров ехали в Екатеринбург из города Ивдель.
— Он нас обогнал и сразу же улетел в кювет. Машина трижды перевернулась. Водитель говорит, что уснул, — рассказал E1.RU свидетель аварии Кирилл.
Вместе с водителем в машине ехали мужчина и женщина — пассажиры, которых он нашёл на сервисе по поиску попутчиков. Мужчина-пассажир ехал на переднем сидении и когда понял, что происходит, успел сгруппироваться и уберечься от серьёзных травм. Женщина ехала на заднем сидении и не успела отреагировать. По предварительным данным, у неё сломана ключица. Её и водителя в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Разбитую машину с места аварии увёз эвакуатор.
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