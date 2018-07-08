Юный спецназовец разбился на байке в Новочеркасске

21‐летний спецназовец, управлявший байком, разбился в ДТП на Харьковском шоссе в Новочеркасске в Ростовской области. Об этом сообщил портал News‐R.

Авария произошла 7 июля.

Байкер ехал по дороге на большой скорости. На пересечении с улицей Калинина мужчина врезался в Lada Granta , которая разворачивалась на перекрестке. От удара двухколесное ТС отлетело сторону и протаранило столб ЛЭП.

Медики, прибывшие на место ЧП, повезли молодого человека в больницу. Однако пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Сотрудникам ГИБДД сразу не удалось установить личность мужчины. У него не было с собой документов, а мотоцикл не был зарегистрирован в базе. Позже они выяснили, что байкер приехал в Ростовскую область из Алтайского края. На Кубани он служил в отряде специального назначения «Росич».