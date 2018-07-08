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В аварии на трассе в Саратовской области пострадали пять человек
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В аварии на трассе в Саратовской области пострадали пять человек 

САРАТОВ24 20 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Балашовском районе на 128-ом километре трассы Саратов-Курск произошло ДТП. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», в результате аварии госпитализированы пять человек. По предварительным данным, столкнулись следовавшие в попутном направлении автомобили. "Toyota" ударила в заднюю часть "Chevrolet Niva". В результате последняя вылетела с трассы. От удара пострадали водители и пассажиры обеих машин, всего пять человек. Прибывшие спасатели деблокировали их и передали медикам для госпитализации в лечебное учреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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