В аварии на трассе в Саратовской области пострадали пять человек 

В Балашовском районе на 128-ом километре трассы Саратов-Курск произошло ДТП. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», в результате аварии госпитализированы пять человек. По предварительным данным, столкнулись следовавшие в попутном направлении автомобили. "Toyota" ударила в заднюю часть "Chevrolet Niva". В результате последняя вылетела с трассы. От удара пострадали водители и пассажиры обеих машин, всего пять человек. Прибывшие спасатели деблокировали их и передали медикам для госпитализации в лечебное учреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.