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Два мотоцикла столкнулись в Ленинградской области
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Два мотоцикла столкнулись в Ленинградской области 

Газета.Ru 20 часов назад
ДТП с участием двух мотоциклистов произошло во Всеволожском районе Ленинградской области, передают «Невские новости».
Инцидент произошел в 20:00 12 июня. В деревне Ваганово столкнулись мотоциклы марок «Минск» и Yamaha R6. По предварительной информации, водитель советского мотоцикла влетел в заднюю часть «Ямахи» на скорости 70 км/ч.
В результате аварии, пострадал пилот «Ямахи». Прибывшие медики диагностировали перелом руки. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
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