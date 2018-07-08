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Появились кадры с места ДТП под Ивановом, где погиб таксист
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Появились кадры с места ДТП под Ивановом, где погиб таксист 

Газета.Ru 20 часов назад
Днем во вторник, 3 июля, под Ивановом произошла смертельная авария, жертвой которой стал таксист, передает «НьюИнформ».
Шокирующие кадры с места дорожно-транспортного происшествия были опубликованы на одном из каналов видеохостинга YouTube.
Неприятный инцидент случился около 12:30 на выезде из города в районе улицы Лежневской. Таксист, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2114», начал совершать разворот через две сплошные полосы, когда в него на огромной скорости влетел мотоциклист.
Отмечается, что от удара отечественная легковушка перевернулась. Таксист от полученных травм скончался на месте до приезда врачей «скорой помощи», а байкер и ещё два пассажира автомобиля были госпитализированы в медицинское учреждение.
Точную причину и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По факту ДТП организована проверка.
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