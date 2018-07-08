Смертельное ДТП с двумя легковушками и маршруткой произошло в Петербурге

Авария с участием двух иномарок и маршрутки произошла на Петергофском шоссе Санкт‐Петербурга возле гольф‐клуба во вторник, 19 июня, сообщает телеканал «360».

Жертвами ДТП стали два человека. Случайные свидетели происшествия публикуют фотографии и видеозаписи с места происшествия.

На кадрах видно, что после столкновения от автомобиля марки Honda Civic уцелевшей осталась только часть капота. Audi в результате аварии протаранила ограждение.

Движение по направлению из Санкт-Петербурга полностью парализовано.