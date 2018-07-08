Пять человек погибли в Крыму в результате ужасной аварии

Смертельная авария произошла на участке автомобильной трассы Симферополь — Николаевка во вторник 19 июня, сообщает «Инфореактор».

Дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика унесло жизни пяти человек. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что авария произошла на 18-м километре от Симферополя на участке трассы, которая соединяет пункт с Николаевкой, в районе села Лекарственное.

На месте происшествия из-за сильного удара пять человек получили ужасные травмы и скончались на месте. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства и причины аварии.

Порядка 20 человек занимались ликвидацией последствий ДТП, также было задействовано семь единиц спецтехники. По данному происшествию ведут проверку.